Посольство РФ призвало власти Латвии не провоцировать противостояние в мемориальной сфере

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Посольство России в Латвии обратилось к властям республики с призывом не провоцировать полномасштабное противостояние с российской стороной в мемориальной сфере. Заявление опубликовано в телеграм-канале российского диппредставительства.

В посольстве добавили, что инициатива латвийских властей идет вразрез как с юридически обязывающими договоренностями между странами, так и с заверениями, которые ранее звучали от официальных лиц Латвии о неприкосновенности могил и воинских захоронений. Кроме того, это противоречит "общепринятым морально-нравственным нормам и устоям".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее предупредила Латвию о расколе в обществе из-за сноса памятников. По ее словам, в Латвии хотят вычеркнуть историческую память. При этом учебники и документы уже были переписаны, а общественное мнение у молодого поколения взято под контроль.

23 августа в рижском парке Победы приступили к демонтажу памятника освободителям Риги. Территорию памятника огородили, натянув между деревьями ленты и разместив заборы. Также отмечалось, что у памятника дежурят сотрудники государственной и Рижской муниципальной полиции.

Парламент Латвии 16 июня принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории республики. В соответствии с документом, сносу не подлежат лишь те памятники советским воинам, которые находятся непосредственно на местах захоронений погибших солдат.

