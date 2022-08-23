СК РФ возбудил уголовное дело после сноса памятника воинам-освободителям в Риге

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в Риге, сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данные действия направлены против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в период Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.

23 августа в рижском парке Победы приступили к демонтажу памятника освободителям Риги. Территорию памятника огородили, натянув между деревьями ленты и разместив заборы. Также у памятника дежурят сотрудники государственной и Рижской муниципальной полиции.

По данным портала Delfi, входящие в состав памятника освободителям Риги три фигуры солдат Советской армии уже демонтированы. Уточняется, что также начался демонтаж главного элемента памятника – женской фигуры, не демонтированным остается обелиск.

Ранее парламент Латвии принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории республики. В соответствии с документом, сносу не подлежат лишь те памятники советским воинам, которые находятся непосредственно на местах захоронений погибших солдат.

