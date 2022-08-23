Протестующих у памятника освободителям Риги иностранцев вышлют из Латвии – МИД

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Все иностранные граждане, принимающие участие в несанкционированных протестах у демонтируемого мемориала освободителям Риги, будут высланы из Латвии, заявил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич. Об этом он сообщил в Twitter.

"Если какой-либо иностранец (независимо от государственной принадлежности) будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выслан из страны", – заявил он.

23 августа в рижском парке Победы приступили к демонтажу памятника освободителям Риги. Территорию памятника огородили, натянув между деревьями ленты и разместив заборы. Также у памятника дежурят сотрудники государственной и Рижской муниципальной полиции.

Ранее парламент Латвии принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории республики. В соответствии с документом, сносу не подлежат лишь те памятники советским воинам, которые находятся непосредственно на местах захоронений погибших солдат.