Глава МИД Эстонии призвал сограждан воздержаться от поездок в РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рекомендовал гражданам не посещать РФ. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.
Необходимость воздержаться от поездок в Россию он объяснил якобы сильно возросшей агрессивной антиэстонской риторикой со стороны россиян. Кроме того, Рейнсалу выразил мнение, что на территории РФ возможны провокации против эстонцев.
Ранее Рейнсалу заявил о намерении обратиться к Еврокомиссии с предложением о введении восьмого пакета санкций против России, которые затронут сферу экономики, энергетики и торговли. Отмечалось, что предлагается включить в санкционный список и дополнительные лица, а также расширить ограничения на передвижение россиян по территории ЕС.
Кроме того, 18 августа стало известно, что Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз для россиян.
С 18 августа подать заявление на получение визы смогут только те граждане РФ, которые хотят посетить Эстонию, чтобы навестить близкого родственника (мать, отца, сына или дочь), имеющего эстонское гражданство или долгосрочный вид на жительство в стране, а также работающие в республике дипломаты и их родственники, работники, занимающиеся пассажирскими перевозками и международной торговлей.
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