Эстония предложит ЕК принять восьмой пакет антироссийских санкций

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о намерении обратиться к Еврокомиссии с предложением о введении восьмого пакета санкций против России, которые затронут сферу экономики, энергетики и торговли. Об этом сообщает агентство BNS.

Также предлагается включить в санкционный список дополнительные лица и расширить ограничения на передвижение россиян по территории ЕС. Как отметил глава эстонского МИД, Таллин стремится к достижению политического консенсуса по всему шенгенскому визовому пространству, чтобы в отношении граждан РФ ввели дополнительные санкции по примеру Эстонии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

После этого экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя не исключил, что призыв Зеленского прекратить выдачу виз гражданам РФ может привести к расколу в Евросоюзе. Он поддержал позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который раскритиковал предложение запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам.

В свою очередь Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз для россиян.

С 18 августа подать заявление на получение визы смогут только те граждане РФ, которые хотят посетить Эстонию, чтобы навестить близкого родственника (мать, отца, сына или дочь), имеющего эстонское гражданство или долгосрочный вид на жительство в стране, а также работающие в республике дипломаты и их родственники, работники, занимающиеся пассажирскими перевозками и международной торговлей.

