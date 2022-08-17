Володин заявил, что санкции против РФ бумерангом ударили по США и ЕС

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Антироссийские санкции оказались губительными для Евросоюза и Соединенных Штатов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Вместе с этим в отношении США и государств Евросоюза ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд. Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу", – написал он в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что многие иностранные аналитики и экономисты корректируют свои прогнозы относительно ВВП России за 2022 год. По его словам, снижение будет меньше на две трети ожидаемого ранее. Так, в марте прогнозировалось сокращение ВВП РФ на 12,4%, в то время как в настоящее время прогнозы говорят о 4,7%.

"Развитие глобальной экономики без России невозможно", – отметил Володин.

Ранее колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур заявил, что введя антироссийские санкции, Европа ударила по себе самой.

Как отметил автор, курс рубля укрепился. Произошло это после того, как РФ перешла на рубли в расчетах за газ с недружественными странами. В результате спрос на российскую национальную валюту вырос. В свою очередь, евро же теперь практически сравнялся с долларом.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

