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Экономика России оказалась намного сильнее, чем представлял себе Запад, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano. В публикации указывается, что со стороны Евросоюза было наивно рассчитывать на изоляцию Москвы без тяжелых последствий для европейского региона.

Авторы материала отмечают, что сильной стороной России является то, что значительную часть ее ВВП составляет промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство, в то время как сфера услуг, включающая в себя транспорт, банковский сектор, туризм и торговлю, в целом, меньше отражает силу экономики и развивается в основном внутри страны.

Журналисты также отметили, что прошлый год РФ завершила с хорошими макроэкономическими показателями. Это стало возможно благодаря экспорту сырья, включая газ и нефть. Также Россия является нетто-кредитором на международном рынке, поэтому другие государства нуждаются в ней больше, чем она в них.

Ранее издание Daily Express сообщало, что экономическая роль России в мире не позволит западным странам игнорировать интересы страны. Отмечалось, что РФ обладает большим количеством ресурсов, огромной территорией, а также высоким показателем образованного населения.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

