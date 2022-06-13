Экономист из Чехии рассказала, почему Россия радуется западным санкциям

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Экономист Илона Швигликова заявила, что Россия будет рада ситуации, сложившейся на рынке энергоносителей из-за санкций, поскольку сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо.

Она подчеркнула, что введенное ЕС эмбарго на российскую нефть в настоящее время сильно влияет на ситуацию в самом Евросоюзе. Таким образом, считает эксперт, Европа своими действиями, которые мотивированы идеологией, повышает цену на нефть для самой себя.

"Полагаю, что для Евросоюза они (последствия нефтяного эмбарго. – Прим. ред.) будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки. <...> Пока ЕС будет хлопотать о новых поставках и страдать от перебоев, а также всего, что с этим связано, Россия будет радоваться высоким ценам на нефть", – написала экономист в колонке для издания Časopis argument.

По мнению Швигликовой, если Москве придется продавать нефть с определенной скидкой, то цены все равно будут выгоднее, чем год назад. Экономист подчеркнула, что подобная политика Запада приведет к экономическим трудностям в самом Евросоюзе, поэтому предполагать, что санкции сломят РФ, было абсурдным. Она также напомнила, что в европейском регионе не так много запасов сырьевых ресурсов, поэтому страны ЕС зависят от поставок.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Аксель де Верну заявил, что дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам западных стран при покупке российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что это связано с решением президента России принимать плату за газ в национальной валюте. Западу, отметил журналист, придется тратить больше средств на конвертацию своей валюты для оплаты необходимого импорта энергоресурсов.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

