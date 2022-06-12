Западу предрекли финансовые потери из-за укрепления рубля

Фото: depositphotos/blinow61

Дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам западных стран при покупке российских энергоресурсов, заявил обозреватель американского издания The National Interest Аксель де Верну.

Он подчеркнул, что к существенному усилению рубля привело решение президента России принимать плату за газ в национальной валюте.

"Бремя, которые Западу придется взять на себя, соглашаясь с системой [Владимира] Путина, будет становиться все более болезненным. Если рубль продолжит укрепляться в течение следующих нескольких месяцев, западным странам придется тратить больше средств на конвертацию своей валюты в рубли для оплаты необходимого им импорта энергоресурсов", – говорится в публикации.

Автор статьи отметил, что такая ситуация не только повышает глобальный спрос на российскую валюту, но и демонстрирует правительствам другим стран, что рубль способен сопротивляться действиям со стороны крупных государств Запада. Эксперт добавил, что такое развитие ситуации покажет неэффективность антироссийских санкций.

23 марта Владимир Путин заявил, что РФ будет принимать оплату по газу только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Глава государства пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя государств.

19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что порядка 50% компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, благодаря которой удастся сохранить экспортную выручку.

9 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны, которые не согласились платить за российский газ в рублях, были отключены от поставок. По его словам, новая система была настроена и те, кто получает газ, уже работают по ней.

Ранее эксперт Андреа Мураторе заявил, что евро может сильно пострадать из-за зависимости Европы от импорта энергоносителей из РФ. По его словам, евро обесценивается на этапе, когда падение курса валюты является не только движущей силой экспорта, но и делает импорт более дорогостоящим, особенно из России.

