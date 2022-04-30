В Италии заявили, что евро оказался в российско-американской ловушке

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Евро может сильно пострадать из-за зависимости Европы от импорта энергоносителей из России и ужесточения денежной политики США, считает эксперт Андреа Мураторе.

В своей статье для итальянской газеты Il Giornale он указал, Вашингтон пользуется тем, что ЕС присоединился к санкциям против РФ и взял на себя финансовые риски.

Экономика США, в свою очередь, считает Мураторе, рисковала перегреться в основном из-за экономических мер в ответ на пандемию коронавируса, что вызвало огромные расходы и дефицит, а в Европе высокая инфляция присоединилась к экономическому застою.

"Таким образом, евро оказался в ловушке. <...> Европейский центральный банк не может уследить за ситуацией из-за кризиса. Евро ослаб как валюта для международной торговли, потому что РФ больше не использует его в качестве альтернативы зеленой банкноте", – считает эксперт.

Он добавил, что евро обесценивается на этапе, когда падение курса валюты является не только движущей силой экспорта, но и делает импорт более дорогостоящим, особенно из России.

Ранее экономист Петр Заборцев прокомментировал падение курса евро. Специалист допустил, что в настоящее время складывается ситуация, при которой спрос меньше предложения. В связи с этим можно ожидать поступательного укрепления рубля, что полезно для экономики.

