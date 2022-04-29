Курс евро опустился ниже 74 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 74 рублей впервые с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 14:18 по московскому времени курс европейской валюты потерял 1,83% и упал до 73,96 рубля.

Курс доллара демонстрировал снижение на 1,78% – до 70,8 рубля.

Ранее экономист Петр Заборцев прокомментировал падение курса евро. Специалист допустил, что в настоящее время складывается ситуация, при которой спрос меньше предложения. В связи с этим можно ожидать поступательного укрепления рубля, что полезно для экономики.