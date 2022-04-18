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Экономика

18 апреля, 19:18

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Экономист рассказал, нужно ли сейчас покупать доллары

Валютная наличка в массы: нужно ли сейчас покупать доллары
экономика

ЦБ РФ продолжает смягчать валютные ограничения, введенные в марте на фоне западных санкций. С 18 апреля банкам разрешили продавать гражданам наличную валюту. Разбираемся, какие еще послабления были сделаны, а также стоит ли сейчас скупать доллары.

Курс на продажу

Фото: depositphotos/yulan

С 18 апреля ЦБ РФ разрешил финансовым организациям продавать гражданам наличную валюту. При этом регулятор уточнил, что речь идет только о тех деньгах, которые поступили в кассы с 9 апреля. Ранее владельцам валютных счетов или вкладов дали возможность снимать свои средства не только в долларах, но и евро.

Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется – 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро – и действует до 9 сентября.
из сообщения Банка России

Как и раньше, средства сверх этого лимита до 9 сентября россияне могут снять в рублях. "Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи", – говорится на сайте ЦБ РФ.

Кроме того, с 11 апреля Банк России отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, установленную до этого на уровне в 12%.

Временный порядок операций с наличной валютой в России ввели с 9 марта. Он продолжит действовать вплоть до 9 сентября 2022 года. Предполагалось, что в этот период банки не будут продавать гражданам наличную валюту. Однако поменять ее на рубли можно в любое время.

Снимать наличными валюту разрешили только владельцам валютных счетов или вкладов. Причем на такие операции ввели лимит – до 10 тысяч долларов США. В евро получить средства было нельзя вне зависимости от валюты счета. В ЦБ РФ тогда отмечали, что в отечественных банках 90% валютных счетов не превышают сумму 10 тысяч долларов США, поэтому большинство желающих сможет получить свои средства наличными в полном объеме.

Будет ли спрос?

ЦБ разрешил россиянам покупать наличную валюту в банках

Покупка наличной валюты не будет пользоваться массовым спросом у населения, поделился своим мнением с Москвой 24 член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Для сбережений сейчас актуально использовать рублевые депозиты. По ним достаточно высокие ставки, которые точно покроют инфляцию. Поэтому рублевые депозиты намного актуальнее наличной валюты.
Александр Разуваев
член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров

Вместе с тем эксперт полагает, что возможностью купить валюту воспользуются туристы, выезжающие за границу. По его мнению, послабление со стороны Банка России – вполне естественный шаг, поскольку экономическая ситуация в стране стабилизировалась.

В свою очередь, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с Москвой 24 предположил, что операции по продаже валюты в банках пока будут редким явлением, поскольку речь идет только о тех средствах, которые поступили в кассы с 9 апреля.

Граждан, желающих продать доллары или евро, сейчас относительно немного. В первую очередь – это вынужденные продажи, когда человеку необходимо погасить рублевый долг, а рублей не хватает. Тогда приходится продавать свой запас наличной валюты. Но это будут немногочисленные случаи.
Георгий Остапкович
директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Остапкович отметил, что россияне не стремятся расставаться с валютой, поскольку рассматривают ее как защитный актив, в условиях финансовой неопределенности.

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Носатов Иван

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