Экономист рассказал, нужно ли сейчас покупать доллары

ЦБ РФ продолжает смягчать валютные ограничения, введенные в марте на фоне западных санкций. С 18 апреля банкам разрешили продавать гражданам наличную валюту. Разбираемся, какие еще послабления были сделаны, а также стоит ли сейчас скупать доллары.



Курс на продажу

С 18 апреля ЦБ РФ разрешил финансовым организациям продавать гражданам наличную валюту. При этом регулятор уточнил, что речь идет только о тех деньгах, которые поступили в кассы с 9 апреля. Ранее владельцам валютных счетов или вкладов дали возможность снимать свои средства не только в долларах, но и евро.





из сообщения Банка России Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется – 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро – и действует до 9 сентября.

Как и раньше, средства сверх этого лимита до 9 сентября россияне могут снять в рублях. "Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи", – говорится на сайте ЦБ РФ.

Кроме того, с 11 апреля Банк России отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, установленную до этого на уровне в 12%.

Временный порядок операций с наличной валютой в России ввели с 9 марта. Он продолжит действовать вплоть до 9 сентября 2022 года. Предполагалось, что в этот период банки не будут продавать гражданам наличную валюту. Однако поменять ее на рубли можно в любое время.

Снимать наличными валюту разрешили только владельцам валютных счетов или вкладов. Причем на такие операции ввели лимит – до 10 тысяч долларов США. В евро получить средства было нельзя вне зависимости от валюты счета. В ЦБ РФ тогда отмечали, что в отечественных банках 90% валютных счетов не превышают сумму 10 тысяч долларов США, поэтому большинство желающих сможет получить свои средства наличными в полном объеме.



Будет ли спрос?

ЦБ разрешил россиянам покупать наличную валюту в банках

Покупка наличной валюты не будет пользоваться массовым спросом у населения, поделился своим мнением с Москвой 24 член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.





Александр Разуваев член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Для сбережений сейчас актуально использовать рублевые депозиты. По ним достаточно высокие ставки, которые точно покроют инфляцию. Поэтому рублевые депозиты намного актуальнее наличной валюты.

Вместе с тем эксперт полагает, что возможностью купить валюту воспользуются туристы, выезжающие за границу. По его мнению, послабление со стороны Банка России – вполне естественный шаг, поскольку экономическая ситуация в стране стабилизировалась.

В свою очередь, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с Москвой 24 предположил, что операции по продаже валюты в банках пока будут редким явлением, поскольку речь идет только о тех средствах, которые поступили в кассы с 9 апреля.





Георгий Остапкович директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Граждан, желающих продать доллары или евро, сейчас относительно немного. В первую очередь – это вынужденные продажи, когда человеку необходимо погасить рублевый долг, а рублей не хватает. Тогда приходится продавать свой запас наличной валюты. Но это будут немногочисленные случаи.

Остапкович отметил, что россияне не стремятся расставаться с валютой, поскольку рассматривают ее как защитный актив, в условиях финансовой неопределенности.

