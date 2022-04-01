ЦБ РФ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Теперь физлица смогут перевести со счета в месяц до 10 тысяч долларов, без счета – 5 тысяч долларов.
"Банк России установил на ближайшие шесть месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы РФ со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте", – говорится в сообщении регулятора.
Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других стран, работающих в РФ по трудовым или гражданско-правовым договорам.
При этом переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов – физлиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в РФ, а также юрлиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев.
"Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевод", – говорится в сообщении.
Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Еще одно ограничение касается выдачи других иностранных валют – в указанный период их можно получить только в долларах. При этом, как объяснил Центробанк, конверсионные операции физлиц с наличной валютой между валютными парами (например, йены и доллары) без участия рублей также запрещены, поскольку в противном случае такие операции расцениваются как продажа иностранной валюты.
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