Курс доллара на Мосбирже упал ниже 71 рубля впервые с ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года. Американская валюта к 11:49 упала на 1,72%, составив 70,86 рубля.

К 11:43 доллар снижался до 70,99 рубля, а евро падал до 74,87 рубля. На открытии торгов доллар поднимался на 0,03%, до 72,1 рубля, курс европейской валюты не изменился и составлял 75,37 рубля.

Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Петр Заборцев прокомментировал падение курса евро. По его словам, после того как Центробанк абсолютно правильно ограничил валютные спекуляции, паника на этом рынке прошла. Он отметил, что сейчас курс валют следует больше за фундаментальными факторами, а не за ожиданиями валютного рынка.

По словам эксперта, фундаментальные факторы заключаются в рекордном торговом профиците. Он пояснил, что валюта поступает на рынок от экспорта, но в условиях санкций большое количество долларов и евро не востребовано среди импортеров и Центробанка РФ. Заборцев допустил, что сегодня складывается ситуация, при которой спрос меньше предложения. В связи с этим можно ожидать поступательного укрепления рубля, что полезно для экономики.

