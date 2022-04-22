Экономист прокомментировал снижение курса евро до 78 рублей

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Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Петр Заборцев прокомментировал падение курса евро до 78 рублей.

"После того как Центробанк абсолютно правильно ограничил валютные спекуляции, паника на этом рынке быстро прошла. И сейчас курс валют следует больше за фундаментальными факторами, а не за ожиданиями валютного рынка", – сказал Заборцев в беседе с RT.

По словам эксперта, фундаментальные факторы заключаются в рекордном торговом профиците. Он пояснил, что валюта поступает на рынок от экспорта, но в условиях санкций большое количество долларов и евро не востребовано среди импортеров и Центробанка РФ.

Заборцев допустил, что сегодня складывается ситуация, при которой спрос меньше предложения. В связи с этим можно ожидать поступательного укрепления рубля, что полезно для экономики.

"Поскольку это увеличивает возможности импорта нужных товаров и оборудования из дружественных и нейтральных стран", – пояснил Заборцев.

22 апреля курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился до 78 рублей впервые с 8 апреля. Европейская валюта упала в цене на 1,95 рубля, составив 78,25 рубля. Кроме того, курс доллара подешевел на 1,40 рубля, до 73,39 рубля.

