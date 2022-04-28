Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2020 года, следует из данных валютных торгов Московской биржи.

К 10:00 по московскому времени курс евро снизился на 0,54%, до 74,9 рубля. При этом курс доллара составлял 72,93 рубля, снижаясь на 0,57%.

К 10:10 по московскому времени евро перешел к росту на 0,06%, до 75,34 рубля. К этому времени доллар оценивался в 75,52 рубля (-0,31%).

Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Петр Заборцев прокомментировал падение курса евро. Специалист допустил, что в настоящее время складывается ситуация, при которой спрос меньше предложения.

В связи с этим можно ожидать поступательного укрепления рубля, что полезно для экономики.

