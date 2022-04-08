Экономист перечислил факторы, влияющие на укрепление рубля

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Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT оценил сведения о том, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 79 рублей. Он заявил, что этому поспособствовал ряд сильных факторов.

"Превышение экспорта над импортом (в том числе и по платежному балансу), превышение доходов бюджета над расходами, что показывает здравую бюджетную политику, и невысокий уровень государственной задолженности. Все эти три компонента всегда являются важными при определении курса любой валюты на мировом валютном рынке", – выразил уверенность Гинько.

8 апреля курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился до 78 рублей впервые с июня 2020 года. По состоянию на 14:15 курс европейской валюты потерял 3,01%. К 14:23 евро повысился до 79,18 рубля, замедлив падение до 2,79%, однако позже снизился до 78 рублей.

Тем временем курс доллара опустился до 72 рублей впервые с 16 ноября 2021 года. Стоимость американской валюты упала на 5,14%.