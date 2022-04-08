Курс доллара опустился до 72 рублей впервые с 16 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился до 72 рублей впервые с 16 ноября 2021 года. Евро опустился ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года.

По состоянию на 14:45 доллар находился на уровне 71,85 рубля, упав на 5,14%. Евро снизился на 5,28%, до 77,15 рубля.

Ранее курс европейской валюты потерял 3,01% и опустился до 78 рублей. В то же время курс доллара составил 74,55 рубля, упав на 1,58%.

Ранее старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеров.

По словам эксперта, в ряде случаев многие товары и услуги в России традиционно привязаны к курсу доллара. Однако на фоне ускорения мировой инфляции резкий рост цен в стране никому не нужен.

