Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
По состоянию на 13:38 по московскому времени курс европейской валюты снизился на 1,8% – до 79,98 рубля. Однако к 13:43 евро замедлил падение до 80,18 рубля (-1,6%).
Курс доллара при этом упал на 0,86% – до 75,1 рубля.
Накануне курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 16 февраля. Тем временем курс евро впервые с 27 октября 2021 года упал ниже 81 рубля. Рубль укреплялся к доллару и евро более чем на 6%.
Старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеров. По словам эксперта, в ряде случаев многие товары и услуги в России традиционно привязаны к курсу доллара. Однако на фоне ускорения мировой инфляции резкий рост цен в стране никому не нужен.
Рубль отыграл падение к доллару и евро
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