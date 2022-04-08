Центробанк заявил о замедлении темпов роста цен в России

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Недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен. Однако годовая инфляция в России продолжит расти. Об этом сообщает Центробанк.

"Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля", – отмечается в сообщении регулятора.

На фоне этого Банк России принял решение снизить с 11 апреля ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 17% годовых.

Ранее сообщалось, что власти РФ поддержат население на фоне сохраняющегося роста цен: будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что в России удалось остановить панику и снизить ажиотажный спрос на продукты, однако их стоимость по-прежнему увеличивается.