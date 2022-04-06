Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Продовольственный спрос в Москве стабилизировался после ажиотажа в марте, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, выступая на пленарном заседании Мосгордумы.

Он напомнил, что в марте наблюдался существенный ажиотажный спрос на потребительские товары.

"Сейчас ситуация полностью стабилизировалась, все денежные обороты предприятий торговли вышли, по сути, на докризисный уровень и составляют в среднем 18 миллиардов рублей в день", – цитирует главу ведомства РИА Новости.

По его словам, хотя в настоящее время ситуация достаточно стабильная, власти продолжают ежедневно следить за происходящим.

Ранее в Госдуме подготовили поправки о госрегулировании цен на некоторые товары и услуги. В перечень товаров, на которые необходимо установить госрегулирование, могут войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, а также лекарства и медикаменты.

Ситуация в экономике осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

