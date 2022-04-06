Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Продовольственный спрос в Москве стабилизировался после ажиотажа в марте, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, выступая на пленарном заседании Мосгордумы.
Он напомнил, что в марте наблюдался существенный ажиотажный спрос на потребительские товары.
"Сейчас ситуация полностью стабилизировалась, все денежные обороты предприятий торговли вышли, по сути, на докризисный уровень и составляют в среднем 18 миллиардов рублей в день", – цитирует главу ведомства РИА Новости.
По его словам, хотя в настоящее время ситуация достаточно стабильная, власти продолжают ежедневно следить за происходящим.
Ранее в Госдуме подготовили поправки о госрегулировании цен на некоторые товары и услуги. В перечень товаров, на которые необходимо установить госрегулирование, могут войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, а также лекарства и медикаменты.
Ситуация в экономике осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В России до конца года заморозят рост цен на хлеб
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: