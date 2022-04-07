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Власти РФ поддержат население на фоне сохраняющегося роста цен: будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

"Системные меры правительства, Минпромторга, Мин­сельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос в магазинах также постепенно начал сходить на нет", – заявил глава кабмина.

Он отметил, что рост цен по-прежнему сохраняется. В связи с этим особое внимание уделяется мерам поддержки населения.

"По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума", – подчеркнул премьер-министр.

Ранее Мишустин назвал жуликами продавцов, которые в начале марта пытались создать искусственный дефицит товаров первой необходимости и нажиться на возникшем ажиотаже. В связи с фактами подобных злоупотреблений Федеральная антимонопольная служба возбудила семь дел.

Также председатель правительства отмечал, что Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом. Между тем обеспеченность страны собственным картофелем, молоком и овощами в настоящее время превышает 80%.

