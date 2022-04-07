Фото: depositphotos/Fascinadora
Власти РФ поддержат население на фоне сохраняющегося роста цен: будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Системные меры правительства, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос в магазинах также постепенно начал сходить на нет", – заявил глава кабмина.
Он отметил, что рост цен по-прежнему сохраняется. В связи с этим особое внимание уделяется мерам поддержки населения.
"По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума", – подчеркнул премьер-министр.
Ранее Мишустин назвал жуликами продавцов, которые в начале марта пытались создать искусственный дефицит товаров первой необходимости и нажиться на возникшем ажиотаже. В связи с фактами подобных злоупотреблений Федеральная антимонопольная служба возбудила семь дел.
Также председатель правительства отмечал, что Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом. Между тем обеспеченность страны собственным картофелем, молоком и овощами в настоящее время превышает 80%.
В Госдуме обсудят пенсии россиян 7 апреля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: