Мишустин назвал жуликами продавцов, спекулировавших на ажиотаже в марте

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Михаил Мишустин назвал жуликами продавцов, которые в начале марта пытались создать искусственный дефицит товаров первой необходимости и нажиться на возникшем ажиотаже. Об этом он заявил, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом по работе правительства.

"Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись, кто решил заработать на этой ситуации, на страхах людей", – сказал он.

По словам премьер-министра, такие продавцы умышленно задерживали различные товары на складах, а затем поставляли их по завышенным ценам. В связи с фактами подобных злоупотреблений Федеральная антимонопольная служба возбудила 7 дел, по которым компаниям могут грозить штрафы в размере до 15% годовой выручки, а должностным лицам – уголовная ответственность.

Глава кабмина также подчеркнул, что все попытки необоснованно нажиться на гражданах будут пресекаться. Пока что речь идет о рекомендациях по формированию прозрачных цен на внутреннем рынке, однако возможны и более жесткие инструменты регулирования.

К настоящему моменту благодаря мерам правительства и различных ведомств удалось остановить ажиотажный спрос, заключил Мишустин.

Ранее о снижении ажиотажа на продукты питания сообщил Владимир Путин. Он пояснил, что с конца 2021 года цены на продовольствие растут во всем мире, при этом в РФ текущие обстоятельства накладывают дополнительное напряжение на рынок, что в совокупности и привело к панике.

Экономическая ситуация в стране осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.