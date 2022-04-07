Мишустин назвал жуликами продавцов, спекулировавших на ажиотаже в марте

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Михаил Мишустин назвал жуликами продавцов, которые в начале марта пытались создать искусственный дефицит товаров первой необходимости и нажиться на возникшем ажиотаже. Об этом он заявил, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом по работе правительства.
"Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись, кто решил заработать на этой ситуации, на страхах людей", – сказал он.
По словам премьер-министра, такие продавцы умышленно задерживали различные товары на складах, а затем поставляли их по завышенным ценам. В связи с фактами подобных злоупотреблений Федеральная антимонопольная служба возбудила 7 дел, по которым компаниям могут грозить штрафы в размере до 15% годовой выручки, а должностным лицам – уголовная ответственность.
Глава кабмина также подчеркнул, что все попытки необоснованно нажиться на гражданах будут пресекаться. Пока что речь идет о рекомендациях по формированию прозрачных цен на внутреннем рынке, однако возможны и более жесткие инструменты регулирования.
К настоящему моменту благодаря мерам правительства и различных ведомств удалось остановить ажиотажный спрос, заключил Мишустин.
Ранее о снижении ажиотажа на продукты питания сообщил Владимир Путин. Он пояснил, что с конца 2021 года цены на продовольствие растут во всем мире, при этом в РФ текущие обстоятельства накладывают дополнительное напряжение на рынок, что в совокупности и привело к панике.
Экономическая ситуация в стране осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Две трети россиян не заметили дефицита продуктов и средств личной гигиены в магазинах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: