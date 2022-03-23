Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Ажиотажный спрос на продукты питания в России спал. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
Он отметил, что с конца 2021 года цены на продовольствие растут во всем мире, в том числе и России. При этом в РФ текущие обстоятельства сейчас накладывают дополнительное напряжение на рынок.
"Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос. <....> Правда, мы видим, что он фактически уже спал", – сказал президент.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в России носит эмоциональный характер. По его словам, факты говорят о том, что необходимость в закупке гречки, сахара и туалетной бумаги в настоящее время отсутствует.
Позже вице-премьер РФ Виктория Абрамченко отметила, что в России достаточно запасов сахара и гречки, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Кроме того, по ее словам, в текущем году планируется на 50 тысяч гектаров увеличить посевные площади гречихи и сахарной свеклы, а также расширить географию поставок указанных продуктов из дружественных России стран.
Путин отметил снижение ажиотажа на продукты питания
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