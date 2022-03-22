В Росздравнадзоре сообщили о снижении ажиотажного спроса на лекарства в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ажиотажный спрос на лекарственные средства в России за последнюю неделю снизился на 5–10%. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Отмечается, что соответствующие данные участники фармацевтического рынка представили на еженедельном рабочем совещании с производителями и дистрибьютерами лекарств в Росздравнадзоре, которое состоялось 22 марта под председательством первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко и руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой.

В рамках встречи участники отметили, что необходимые лекарства в России производятся и поставляются в плановом режиме. Перебои при этом не наблюдаются.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заверила, что лекарственные препараты, дефицит которых возник в аптеках, имеются у производителей и в ближайшее время поступят в аптечную сеть.

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что проблем с жизненно важными лекарствами в России нет, поэтому россиянам не следует искусственно создавать ажиотаж на такие препараты.