ГП начала проверки по фактам незаконного повышения цен на продукты и бытовую химию

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Генпрокуратура организовала проверки в связи с выявленными фактами незаконного повышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены в российских торговых сетях. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (Ozon и другие)", – говорится в сообщении.
Данные факты были установлены экспертной группой по выявлению и пресечению деятельности картелей. Законность действий участников рынка оценят прокуроры регионов, на территории которых ведут свою деятельность производители и поставщики указанных товаров.
"По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены в целях незаконного обогащения", – подчеркнули в Генпрокуратуре.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил коллегам из 26 регионов проверить законность ценообразования на сахар в магазинах. До этого было зафиксировано увеличение стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки. После проверки по выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита сахара и необоснованного завышения цен.
Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ГП начала проверки по фактам незаконного повышения цен на продукты и бытовую химию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: