ГП начала проверки по фактам незаконного повышения цен на продукты и бытовую химию

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Генпрокуратура организовала проверки в связи с выявленными фактами незаконного повышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены в российских торговых сетях. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (Ozon и другие)", – говорится в сообщении.

Данные факты были установлены экспертной группой по выявлению и пресечению деятельности картелей. Законность действий участников рынка оценят прокуроры регионов, на территории которых ведут свою деятельность производители и поставщики указанных товаров.

"По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены в целях незаконного обогащения", – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил коллегам из 26 регионов проверить законность ценообразования на сахар в магазинах. До этого было зафиксировано увеличение стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки. После проверки по выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита сахара и необоснованного завышения цен.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.