Песков заявил об остановке поставок газа отказавшимся платить в рублях странам

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Государства, которые не согласились платить за газ РФ в рублях, были отключены от поставок, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

На вопрос о грядущих отключениях он ответил отрицательно. По словам представителя Кремля, новая система была настроена и те, кто получает газ, уже работают по ней.

23 марта Владимир Путин заявил, что РФ будет принимать оплату по газу только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Глава государства пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя государств.

19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что порядка 50% компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, благодаря которой удастся сохранить экспортную выручку.

