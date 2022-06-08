Запад подталкивает Россию к рукотворному дефолту – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Западные страны подталкивают Россию к искусственному дефолту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта Российской Федерации нет, причем нет абсолютно", – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

25 мая Минфин США объявил, что Вашингтон не будет продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва готова расплачиваться с держателями бумаг как в рублях, так и по другим удобным для них схемам. По его словам, новая система оплаты за газ показала свою эффективность, поэтому может быть распространена и на выплаты по внешнему долгу.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу и сможет заплатить в рублях в случае закрытия западных структур.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

