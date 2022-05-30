В Кремле заявили об отсутствии причин для дефолта в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России нет объективных оснований для наступления дефолта, российское государство располагает и деньгами, и готовностью их платить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить", – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Москва готова расплачиваться с держателями бумаг как в рублях, так и по другим удобным для них схемам. По его словам, новая система оплаты за газ показала свою эффективность, поэтому может быть распространена и на выплаты по внешнему долгу.
25 мая Минфин США объявил, что Вашингтон не будет продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.
До этого глава Минфина США Джанет Йеллен назвала маловероятным продление данной лицензии. Она отметила, что в настоящее время РФ не может осуществлять заимствования на глобальных финансовых рынках из-за западных санкций.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу и сможет заплатить в рублях в случае закрытия западных структур.
США не будут продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России
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