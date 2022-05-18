В Минфине США назвали маловероятным продление лицензии для оплаты РФ внешнего долга

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Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала маловероятным продление лицензии, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

"Считаю разумно вероятным, что лицензии будет позволено истечь. Окончательного решения относительно этого нет. Однако считаю маловероятным, что это продолжалось бы", – приводит слова Йеллен ТАСС.

Отмечается, что срок действия данной лицензии заканчивается 25 мая.

Глава Минфина США отметила, что в настоящее время Россия не может осуществлять заимствования на глобальных финансовых рынках из-за западных санкций.

"Если Россия не найдет законного пути осуществлять эти выплаты и она технически окажется в состоянии дефолта по своему долгу, то не думаю, что это представляет значительное изменение в ситуации с Россией", – добавила Йеллен.

Директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер ранее заявил, что в случае возможного технического дефолта низкий уровень суверенного долга России и рыночные условия уменьшают риски для правительства. По его словам, объем непогашенного государственного долга России невелик в глобальном плане. Он также отметил, что рыночные цены уже отражают вероятность дефолта.

До этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина исключила возможность дефолта в России. По ее словам, в стране есть все необходимые финансовые ресурсы. До этого она заявила, что Россия вступает в период структурных изменений из-за санкций Запада. Она считает, что трансформация начнется во втором квартале или начале третьего 2022 года.

