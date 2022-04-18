Экономика РФ вступает в период структурных изменений – Набиуллина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российская экономика сегодня вступает в сложный период структурных изменений из-за санкций Запада. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме.

"Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике", – отметила она.

По словам Набиуллиной, у России пока остаются резервы, однако они конечны. Период экономической трансформации начнется во втором квартале или начале третьего квартала текущего года. Стране придется искать новые модели ведения бизнеса, заключила глава регулятора.

Ранее Набиуллина заявила, что показатели инфляции в 2022 и 2023 годах могут оказаться выше, чем предполагалось ранее, ВВП в ближайшие кварталы снизится. При этом она подчеркнула, что ЦБ не допустит раскручивания инфляционной спирали.

Позже стало известно, что Минфин и Минэкономразвития в настоящее время занимаются прогнозированием ВВП России на 2022 год. По оценке ведомств, этот показатель по итогам года может снизиться более чем на 10%.