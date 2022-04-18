Эксперт рассказал, что произойдет, если США добьются дефолта в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Объявления о дефолте в России, которые могут сделать страны Запада, не будут соответствовать действительности, поскольку у РФ есть средства на оплату госдолга. Об этом агентству "Прайм" сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Он подчеркнул, что возможности для платежей блокирует именно Запад. В связи с этим все разговоры об объявлении дефолта являются лишь очередным способом давления на Россию.
При этом, по мнению Переславского, на жизнь рядовых граждан данная ситуация влиять не будет.
"Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон – и граждан, и импортеров, и экспортеров", – заключил эксперт.
Ранее Министерство финансов России опровергло сообщение американской телекомпании CNN о том, что РФ якобы объявила дефолт по госдолгу. В ведомстве подчеркнули, что у РФ достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения своих долговых обязательств.
В Минфине заявили, что главным препятствием для осуществления платежей в иностранной валюте являются ограничительные меры властей США в финансовом секторе, нарушающие контрактные обязательства.
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