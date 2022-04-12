Санкционный "блицкриг" против России не удался – Путин

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Промышленность и финансовая система РФ продолжают исправно работать, заявил Владимир Путин.

"Тот "блицкриг", на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично", – сказал президент РФ по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам Путина, российская экономика демонстрирует стабильность и эффективность, продолжая прочно стоять на ногах. Он отметил, что тренд на сохранение макроэкономических показателей будет сохраняться.

"Спокойная, ритмичная, профессиональная работа экономического блока даст о себе знать в ближайшее время", – заявил Путин.

Он отметил, что противники России собираются и дальше усугублять давление на страну, однако президент выразил надежду, что Запад пойдет по разумному пути.

"Мне кажется, что здравый смысл все-таки должен возобладать, я очень на это рассчитываю", – заключил он.

Ранее Путин заявил о готовности России сотрудничать со всеми партнерами, кто проявляет такое желание. По словам президента, РФ не собирается закрываться, изолировать ее также не представляется возможным.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

