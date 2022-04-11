Путин поручил регионам создать оперштабы по социально-экономическому развитию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил главам регионов России до 25 апреля создать и возглавить оперштабы по обеспечению устойчивого социально-экономического развития.

Из порчуений, опубликованных на сайте Кремля, также следует, что Госсовет и правительство должны проанализировать социально-экономические проблемы регионов и до 1 июля подготовить предложения по стабилизации складывающейся там ситуации.

Ответственными назначены Михаил Мишустин и Сергей Собянин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России нет причин для возникновения дефолта, но есть потенциал для выполнения всех обязательств. По его словам, в стране может быть только "рукотворный дефолт", но объективных причин для этого нет.

