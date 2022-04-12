Путин заявил, что Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно

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Владимир Путин заявил о готовности России сотрудничать со всеми партнерами, кто проявляет такое желание, сообщает ТАСС.

По словам президента, РФ не собирается закрываться. Изолировать ее также не представляется возможным.

"Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать", – сказал он в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, вводя санкции против РФ, Запад пытается настроить российское общество против властей, однако происходит наоборот: граждане страны только больше консолидируются. Медведев напомнил, что за каждым крупным российским бизнесом, на который пытается надавить Запад, стоят целые отрасли экономики, в которых трудятся сотни тысяч и даже миллионы граждан. По его словам, в таких условиях государство поддерживают даже те, кто был с его решениями в какой-то степени не согласен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

