ЦБ РФ опроверг сообщения о желании Набиуллиной уйти в отставку

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Центробанк РФ опроверг данные агентства Bloomberg о желании Эльвиры Набиуллиной покинуть пост главы регулятора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

"Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

До этого агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Набиуллина хотела уйти с поста главы Центробанка после начала специальной военной операции РФ на Украине.

Между тем, 18 марта Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность главы ЦБ. По поручению спикера ГД Вячеслава Володина, Совет нижней палаты российского парламента рассмотрел данный вопрос 21 марта.

