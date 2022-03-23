ЦБ РФ опроверг сообщения о желании Набиуллиной уйти в отставку

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Центробанк РФ опроверг данные агентства Bloomberg о желании Эльвиры Набиуллиной покинуть пост главы регулятора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
"Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
До этого агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Набиуллина хотела уйти с поста главы Центробанка после начала специальной военной операции РФ на Украине.
Между тем, 18 марта Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность главы ЦБ. По поручению спикера ГД Вячеслава Володина, Совет нижней палаты российского парламента рассмотрел данный вопрос 21 марта.
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