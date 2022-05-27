Экономист рассказал, как технический дефолт скажется на жизни россиян

Американские власти отказались продлевать лицензию, которая давала Минфину России возможность производить выплаты для обслуживания внешнего долга государства. За рубежом полагают, что это грозит РФ дефолтом, несмотря на готовность российских властей гасить долговые обязательства в рублях. Разбираемся, возможно ли такое развитие событий и как это скажется на россиянах.



"Пусть привыкают к рублю"

Министерство финансов США официально объявило, что не продлит генеральную лицензию, которая позволяла России выплачивать внешний долг иностранным инвесторам в долларах США. Ее действие истекло 25 мая. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что теперь РФ, вероятно, столкнется с дефолтом из-за невозможности выполнять долговые обязательства.

В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что фактически "западная инфраструктура" объявила технический дефолт своим инвесторам. На фоне ужесточения ограничений со стороны США в Минфине РФ добавили, что продолжат платить по госдолгу, но в рублях.





Антон Силуанов министр финансов России Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что Россия будет совершать платежи по внешнему долгу в рублях. "Опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю", – написал спикер Госдумы.

Сообщалось, что 27 мая Минфин России должен был выплатить платежи за купоны по еврооблигациям "Россия-2026" на 71,25 миллиона долларов и по еврооблигациям "Россия-2036" на 26,5 миллиона евро. Однако ведомство заранее успело сделать это. Следующие платежи намечены на 23 и 24 июня.



Дефолту быть?

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с Москвой 24 не исключил, что в конце июля в России может наступить технический дефолт.





Олег Шибанов директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Ближайшие долларовые выплаты России по евробондам намечены на 23 и 24 июня. Но дефолт не наступит в эти даты, потому что у России остается 30-дневный льготный период, когда еще будет можно заплатить без дефолта. Таким образом, возможно, дефолт наступит в конце июля. Формально по производным инструментам его объявит международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA).

Экономист подчеркнул, что особенность нынешней ситуации заключается в том, что у государства есть средства и готовность обслуживать свой долг, но нет возможности из-за запрета американского финансового регулятора.

По его словам, на россиянах технический дефолт если и отразится, то очень слабо. "Прямого воздействия на граждан не будет, как при дефолте 1998 года, после которого обрушился курс рубля. На валютном рынке текущая ситуация не отражается", – добавил эксперт.

В свою очередь, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда РФ Елена Перминова заявила, что выплаты в рублях для обслуживания внешнего долга не приведут к дефолту в стране.





Елена Перминова первый замглавы бюджетного комитета Совфеда РФ У России всегда была возможность избежать дефолта, у нас есть для этого все средства – для того, чтобы рассчитываться по нашим обязательствам, по нашим купонным доходам.

Сенатор пояснила, что возможность рассчитываться отличной от доллара валютой в объективных обстоятельствах была прописана в российских соглашениях. По ее мнению, сейчас именно такие обстоятельства, поэтому РФ не грозит дефолт.

