Стало известно, как Россия сможет избежать дефолта и без лицензии США

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Условия выпусков гособлигаций России дают возможность избежать дефолта, несмотря на решение Минфина США не продлевать лицензию, разрешавшую обслуживание в долларах, пишет РБК.

В материале говорится, у России на рынке обращаются долларовые суверенные облигации на общую сумму свыше 30 миллиардов долларов. Во всех документах присутствует условие "Возмещение в другой валюте", которое теоретически позволяет платить в рублях без основания объявлять дефолт.

При этом оно не зависит от условия "Выплата в альтернативных валютах" (Alternative Payment Currency), которое также есть в облигациях, выпускающихся с 2018 года.

Данное условие допускает выплаты в рублях в случае, например, ограничений, которые препятствуют платежу в оригинальной валюте.

Согласно пункту Currency Indemnity, если РФ платит инвестору не в долларах, то обязательство считается выполненным при условии возможности обмена полученной валюты на доллары. Но если сумма при конвертации окажется меньше положенной, то Москве нужно будет возместить разницу и компенсировать держателю облигаций все транзакционные издержки.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта не отразится на экономике страны. Он подчеркнул, что Россия предложит инструмент, который позволит рассчитываться по обязательствам.

В Минфине уточняли, что на фоне ужесточения ограничений со стороны США продолжат осуществлять выплаты по госдолгу в рублях. Платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий. При этом получатели средств смогут конвертировать рубли в валюту, которая была предусмотрена изначально.

