Экономист объяснил, что технический дефолт будет значить для экономики РФ

Власти США приняли решение не продлевать генеральную лицензию, по которой Россия могла обслуживать свой внешний долг – она истекла утром 25 мая. Документ позволял РФ проводить операции по переводу платежей по ценным бумагам. После истечения лицензии Штаты теоретически могут объявить технический дефолт. Однако Россия намерена и дальше обслуживать внешний долг, но уже в рублях. Разбираемся, нужно ли бояться технического дефолта и станет ли от него хуже Вашингтону, а не Москве.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Платить можем, а не дают

То, что генеральная лицензия на обслуживание российского внешнего долга с большой долей вероятности не будет продлена, заранее анонсировала глава Минфина США Джанет Йеллен. Тогда же она признала, что это не особо повлияет на ситуацию, так как РФ уже отрезана от глобальных финансовых рынков.

"Если Россия не найдет законного пути осуществлять эти выплаты и она технически окажется в состоянии дефолта по своему долгу, то не думаю, что это представляет значительное изменение в ситуации с Россией", – сказал Йеллен.



Техническим дефолтом называют ситуацию, когда заемщик не перевел очередной платеж, хотя он может исполнять договор и у него есть деньги на погашение долга. К примеру, такая ситуация может возникнуть из-за внешних обстоятельств. Если банк-получатель исполняет санкции, наступление технического дефолта неизбежно. Однако этот факт не будет иметь ничего общего с реальной экономической ситуацией в стране.



С техническим дефолтом РФ могла столкнуться 27 мая. На этот день был назначен платеж за купон по еврооблигациям "Россия-2026" на сумму 71,25 миллиона долларов и по еврооблигациям "Россия-2036" на сумму 26,5 миллиона евро. Технический дефолт мог быть объявлен как раз из-за завершения генеральной лицензии по обслуживанию внешнего долга. Однако Минфин РФ выплатил эти деньги заранее.

Ситуацию с внешним долгом комментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он подчеркнул, что Россия объявлять дефолт не собирается. По его словам, после истечения лицензии РФ будет переводить платежи в рублях.





Антон Силуанов министр финансов РФ Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что для нас будет закрыта западная инфраструктура. <...> 26-го скажут: "Нет у вас такого права", а потом скажут: "Вот видите, Россия не рассчиталась по долгам". Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть.

О платежах по внешнему долгу в рублях рассказал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке", – заявил он.

Деньги на обслуживание внешнего долга у России есть, подтвердил Володин, отметив, что у РФ уже накоплен опыт взаимных расчетов в национальной валюте. При этом США и сателлитам, которые поддерживают их решения, стоит "привыкать к рублю", заключил он.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев уверен, что запрет Штатов расплачиваться по внешним долгам в долларах – не самое плохое решение для России. По его словам, это будет политическим, а не финансовым дефолтом. Медведев подчеркнул, что РФ может гасить долги в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому ситуация никак не скажется на реальной финансовой репутации страны, сказал он.

Бессмысленный жест

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

России мешают исполнить свои обязательства по внешнему долгу из-за того, что западные банки исполняют антироссийские санкции, сказал в беседе с Москвой 24 доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. В итоге возникает ситуация, когда власти могут выплачивать деньги, а им чинят препятствия и пытаются назвать это дефолтом.

"Выглядит это примерно так. Человек получил кредит и приходит его погасить. А банк начинает закрывать перед ним двери, в кассу не пускать, блокировать счета. В общем, создает условия, при которых погасить кредит невозможно. При этом тут же пытается направить сообщение о том, что это недобросовестный заемщик, который не исполняет свои обязательства", – описал картину экономист.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ На финансовое положение России это никак не повлияет. Объявят США технический дефолт или нет – все прекрасно понимают, что у РФ достаточно резервов и средств для исполнения своих обязательств.

С учетом того, что страна заранее исполнила обязательства по еврооблигациям "Россия-2026" и "Россия-2036", 27 мая технический дефолт не должен быть объявлен, предполагает Бадалов. Однако США и другие недружественные страны найдут повод, чтобы в итоге рано или поздно это произошло.

"Это цель, идея фикс, которая существует с первых дней обострения ситуации. Такой политический пиар-ход. На мой взгляд, они просто подберут нужный момент и скажут, что все-таки это технический дефолт. Это будет громко звучать в инфополе, но по факту либо окажется ничем, либо все перерастет в судебные разбирательства. А суд политическую составляющую будет оставлять за скобками и разбираться по экономической сути", – прогнозирует Бадалов.

Свежие выпуски облигаций в основном предусматривают возможность выплат в рублях, рассказал эксперт. Однако еще остались старые выпуски, в которых такого варианта нет. "Думаю, вокруг них и будет развернута вся борьба и предпринята попытка не допустить их погашения. Чтобы как раз объявить нам технический дефолт. Но даже по этим выпускам могут быть судебные разбирательства, и Россия способна доказать там свою правоту. Но как показывает практика, в конечном итоге Минфин выполняет обязательства по этим облигациям, используя валюту с других счетов других банков", – сказал Бадалов.

Кроме того, Минфин США может в любой момент продлить генеральную лицензию. Но раз власти Штатов решили довести ситуацию до технического дефолта, делать это они не станут. "При этом объявлять его будет не страна как таковая, а именно держатели этих облигаций. Например, американские банки. Они скажут, что в установленное время им не поступили деньги. И вот затем это подхватит Минфин США, чтобы раскрутить ситуацию", – считает экономист.

От решения американских властей в первую очередь пострадают держатели ценных бумаг в Штатах, указывает Бадалов. Фактически из-за антироссийских санкций они лишаются своего дохода, хотя у РФ есть все возможности заплатить. В этой ситуации держатели бумаг теоретически могут подать в суд на американские власти, так как они пострадали из-за их действий, резюмировал эксперт.

