Медведев рассказал о последствиях запрета оплаты по внешним долгам в валюте

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США рассматривает вопрос запрета России расплачиваться по внешним долгам в долларах, что является не самым плохим решением для Москвы. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.
По его словам, это будет политическим, а не финансовым дефолтом. Он отметил, что Москва в силах погашать долги в любой валюте, если ей не будут создавать искусственных проблем.
"Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны. Следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора", – подчеркнул Медведев.
В этом случае по вине США денежные средства не получат и американские держатели долговых бумаг, добавил зампредседателя Совбеза РФ. Медведев заметил, что обязательства можно исполнить и в рублях, что также будет считаться надлежащим исполнением.
"А можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам", – заключил зампредседателя Совбеза РФ.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что Россия не планирует объявлять дефолт по долгу и сможет заплатить в рублях в случае закрытия западных структур. Он подчеркнул, что дефолта не будет, если только западные страны не сделают так, что для Москвы будет закрыта западная инфраструктура.
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