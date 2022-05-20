Минфин РФ исполнил обязательства по евробондам в долларах евро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство финансов РФ в полном объеме исполнило обязательства по двум выпускам евробондов в долларах и евро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро получены платежным агентом", – говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что обязательства по обслуживанию государственных ценных РФ были исполнены в полной мере в соответствии с эмиссионной документацией.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу и сможет заплатить в рублях в случае закрытия западных структур. Он уточнил, что 25 мая у РФ заканчивается лицензия на право расчета по внешним долгам.

