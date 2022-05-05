Россия столкнется с риском технического дефолта 27 мая

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Россия снова столкнется с риском технического дефолта 27 мая, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документы Минфина РФ.

Уточняется, что в этот день РФ должна заплатить купон по еврооблигациям "Россия-2026" на сумму 71,25 миллиона долларов, а также совершить платеж по еврооблигациям "Россия-2036" на сумму 26,5 миллиона евро.

Действие лицензии подразделения Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, OFAC, заканчивается 25 мая. Лицензия дает возможность гражданам США, несмотря на санкции, получить платежи Минфина, Банка, России, ФНБ. По мнению аналитиков, РФ выплатит долг однако американские кредиторы не получат денег, это может стать причиной технического дефолта.

Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман считает, что срок действия данной лицензии будет продлен.

Как уточнил ведущий аналитик долгового рынка "Открытие Инвестиции" Александр Шураков, платеж по выпуску еврооблигаций "Россия-2026" может быть реализован в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках, а платеж по выпуску "Россия-2036" – в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и российских рублях.

Шураков отметил, что использование национальной валюты предусмотрено при невозможности РФ производить выплаты основного долга в любой из перечисленных валют по независящим от нее причинам.

Ранее сообщалось , что Минфин РФ исполнил обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций в долларах.

Выплата купонного дохода и погашение евробондов "Россия-2022" на 564,8 миллиона долларов, а также купонного дохода по евробондам "Россия-2042" на 84,4 миллиона были доведены до платежного агента – лондонского Citibank. Таким образом, Россия исполняет обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией.

Агентство CNN опубликовало на своем сайте статью о том, что Россия якобы объявила дефолт. В издании обратили внимание на тот факт, что Минфин РФ осуществил обязательства по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях, а также на понижение агентством S&P кредитных рейтингов РФ до SD (выборочный дефолт).

В Минфине опровергли объявление Россией дефолта по евробондам и переадресовали претензии кредиторов по поводу выплат в рублях властям их государств, которые незаконно создали препятствия для должного исполнения Россией своих обязательств. Там пояснили, что финансовые организации США заблокировали осуществление выплат в валюте, из-за чего России, чтобы защитить права инвесторов, пришлось зарезервировать соответствующий объем средств в рублях в российском депозитарии.