Россия столкнется с риском технического дефолта 27 мая

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Россия снова столкнется с риском технического дефолта 27 мая, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документы Минфина РФ.
Уточняется, что в этот день РФ должна заплатить купон по еврооблигациям "Россия-2026" на сумму 71,25 миллиона долларов, а также совершить платеж по еврооблигациям "Россия-2036" на сумму 26,5 миллиона евро.
Действие лицензии подразделения Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, OFAC, заканчивается 25 мая. Лицензия дает возможность гражданам США, несмотря на санкции, получить платежи Минфина, Банка, России, ФНБ. По мнению аналитиков, РФ выплатит долг однако американские кредиторы не получат денег, это может стать причиной технического дефолта.
Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман считает, что срок действия данной лицензии будет продлен.
Как уточнил ведущий аналитик долгового рынка "Открытие Инвестиции" Александр Шураков, платеж по выпуску еврооблигаций "Россия-2026" может быть реализован в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках, а платеж по выпуску "Россия-2036" – в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и российских рублях.
Шураков отметил, что использование национальной валюты предусмотрено при невозможности РФ производить выплаты основного долга в любой из перечисленных валют по независящим от нее причинам.
Ранее сообщалось , что Минфин РФ исполнил обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций в долларах.
Выплата купонного дохода и погашение евробондов "Россия-2022" на 564,8 миллиона долларов, а также купонного дохода по евробондам "Россия-2042" на 84,4 миллиона были доведены до платежного агента – лондонского Citibank. Таким образом, Россия исполняет обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией.
Агентство CNN опубликовало на своем сайте статью о том, что Россия якобы объявила дефолт. В издании обратили внимание на тот факт, что Минфин РФ осуществил обязательства по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях, а также на понижение агентством S&P кредитных рейтингов РФ до SD (выборочный дефолт).
В Минфине опровергли объявление Россией дефолта по евробондам и переадресовали претензии кредиторов по поводу выплат в рублях властям их государств, которые незаконно создали препятствия для должного исполнения Россией своих обязательств. Там пояснили, что финансовые организации США заблокировали осуществление выплат в валюте, из-за чего России, чтобы защитить права инвесторов, пришлось зарезервировать соответствующий объем средств в рублях в российском депозитарии.
Набиуллина заявила, что РФ не грозит дефолт
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: