Объем вложений России в госбумаги США в марте уменьшился до 2 млрд долларов

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Вложения России в американские гособлигации в марте сократились почти вдвое, до 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минфин США.
По данным на март, долгосрочные облигации составили в российском портфеле 2 миллиона долларов, как и месяцем ранее, краткосрочные – 2,001 миллиарда долларов против 3,751 миллиарда долларов в феврале.
Уточняется, что крупнейшим держателем госбумаг США в марте осталась Япония – примерно 1,2 трлн долларов. На втором месте Китай с примерно 1,04 трлн долларов. На третьем – Великобритания с 634,9 млрд долларов.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что заявления о невозможности России выполнить свои обязательства по госдолгу не соответствуют действительности. Он подчеркнул, для этого есть необходимый объем средств.
По его словам, в стране также есть возможность проводить оплаты и в рублях по курсу Центробанка на дату платежа. Такая возможность по выпускам еврооблигаций с 2018 года была заложена в эмиссионных документах, добавил министр.
В свою очередь, Минфин России объявил о досрочном выкупе за рубли еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Уточняется, что выкуп проводится по цене 100% от номинальной стоимости. Владельцам выкупаемых облигаций предлагается с 29 по 30 марта направить в Национальный расчетный депозитарий (НРД) поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина в НРД.
Экономист рассказал о ситуации с российской валютой
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