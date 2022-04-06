Оснований для дефолта в России нет – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России нет никаких оснований для реального дефолта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он рассказал, что в зарубежных государствах заблокирована значительная сумма резервов России. И если продолжится блокировка счетов и переводов для обслуживания долгов, то они будут выплачиваться в рублях, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

"Если это невозможно, ну теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация. Но это чисто искусственная дефолтная ситуация", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее министерство финансов России сообщило, что впервые исполнило в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед зарубежными держателями на 649,2 миллиона долларов. Это произошло из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. В Минфине отметили, что, таким образом, обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме.