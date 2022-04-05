Экономист объяснил решение США запретить РФ платить по госдолгу в долларах

Минфин США запретил России оплачивать госдолг в долларах со счетов в американских банках. Ранее санкционный режим Штатов разрешал гасить задолженности таким способом как минимум до конца мая. Разбираемся, что означает сложившаяся ситуация для российской экономики и как можно из нее выйти.



Очередной запрет

По мере объявления санкций в отношении России Минфин США выпустил разъяснение, согласно которому РФ могла гасить суверенный долг в долларах как минимум до истечения специальной лицензии на это в конце мая. Действующий режим ограничений это позволяет, говорили американские власти. Минфин РФ сообщал, что 17 марта провел первый платеж после того, как Запад заморозил часть резервов нашей страны.

Однако теперь власти США решили запретить Москве обслуживать госдолг в долларах с принадлежащих России счетов в американских финансовых институтах. Кроме того, по данным Reuters, Минфин США запретил банку JP Morgan Chase обработать последний платеж РФ по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.

На решение властей США отреагировали в Совфеде. Член бюджетного комитета верхней палаты парламента Василий Иконников заявил РИА Новости, что Россия может выплачивать госдолг в рублях.





Василий Иконников член бюджетного комитета Совета Федерации У России достаточно рублевых средств, чтобы рассчитаться. Если кредиторы хотят получить свои деньги, они могут получить их в рублевом эквиваленте.

Позиция властей направлена на последовательный отказ от доллара в экономике РФ, обратил внимание Иконников. В пример того, как реализуются эти планы, сенатор привел страны, которые готовы платить за российские энергоресурсы в рублях.

По словам Иконникова, коллективный Запад пытается подвести Россию под технический дефолт. Так называют ситуации, когда заемщик не перевел очередной платеж, но при этом физически он может исполнять договор и располагает средствами на уплату задолженности. Сложившиеся обстоятельства Иконников назвал абсурдными. Заморозив наши резервы, Россию фактически обокрали, и при этом вор уверяет, что мы ему еще и должны, объяснил сенатор.

"Игра нервов"

Многие меры, вводимые Соединенными Штатами, на практике реализуются совершенно иначе, обратил внимание в беседе с Москвой 24 доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. В пример он привел ситуацию, когда, несмотря на санкции, американский Минфин изначально разрешил нам обслуживать госдолг в долларах до конца мая, пока не закончится соответствующая лицензия.

По словам эксперта, специального объявления технического дефолта не будет. Это происходит само собой, когда платеж в назначенный день не поступает кредитору. В этой ситуации у заемщика могут потребовать выплатить весь долг сразу, отметил Бадалов.

"Нам угрожают техническим дефолтом, и если он возникает, то что тогда? Потребуют полного списания долга из тех же самых средств, которыми нам не дают пользоваться из-за заморозки. Поэтому в данной ситуации в большей степени идет психологическое давление, нежели это связано с экономической составляющей", – сказал специалист.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Здесь не идет речь о варианте дефолта 1998 года, когда России нечем было заплатить. В банке не прошел платеж, все понимают, что средства есть, но технически деньги не могут перевести. Причем из-за их же санкций. В этом-то и парадокс.

Говоря об обслуживании российского госдолга в рублях, Бадалов отметил, что такой вариант предусматривается не во всех выпусках облигаций. Но и там, где это не закреплено, Минфин РФ по новым правилам будет переводить платежи в национальной валюте, сказал экономист. Кроме того, существуют другие варианты погашения госдолга в долларах. Однако российский Минфин занял принципиальную позицию не идти на подобные уступки американцам, заметил Бадалов.

"В принципе, можно задействовать часть тех резервов, которая не заморожена. При желании можно заплатить из других банков в других странах. Но, я так понимаю, здесь есть принципиальная позиция Минфина, скажем так, лишнего не давать. То есть не идти на уступки и распоряжаться именно теми средствами, которые оказались в замороженном состоянии", – пояснил специалист.

В законности возможного досрочного прекращения лицензии на обслуживание российского госдолга в долларах, судя по всему, предстоит разбираться суду, считает Бадалов. По его словам, в честности инстанций в данной ситуации нет никаких сомнений. Даже американские суды рассматривают такие дела достаточно беспристрастно, отметил эксперт.

"Было очень много прецедентов, когда в отношении стран и компаний, чьи средства по тем или иным причинам были заморожены, суд принимал их сторону. Такие примеры были с Ираном, Венесуэлой, китайскими компаниями. Если со стороны департамента, который занимается санкционной политикой, были допущены какие-то нарушения процедур, суд США не будет идти на поблажки. В этом плане они рассматривают дела достаточно честно", – рассказал Бадалов.

Все подобные разбирательства проходят очень долго и тщательно, подчеркнул экономист. В частности, будут внимательно рассмотрены действия плательщика, чтобы перевести нужную сумму вовремя, приводит детали специалист.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Мы поясним, что было направлено платежное поручение в банк, а его отвергли. После этого средства перечислили в российских рублях, а кредитор по каким-то причинам не смог их получить. Но это, опять-таки, его проблемы. Поэтому здесь идет игра нервов и принципиальных позиций.

Возникает вопрос и в правомерности решения Минфина США не давать разрешение американскому банку JP Morgan Chase обработать последний платеж РФ по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах, отметил Бадалов. Предстоит разобраться, соотносится ли оно с введенными против России санкциями или основано на неких дополнительных решениях. Во втором случае американцам нужно будет доказывать, на чем эти меры основаны, резюмировал экономист.

