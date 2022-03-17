Минфин РФ сообщил о выплате купонного дохода по еврооблигациям на 117 млн долларов

Фото: depositphotos/pressmaster

Платежное поручение министерства финансов России о выплатах купона по еврооблигациям исполнено. Об этом сообщается на сайте Минфина.

"Платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году в общей сумме 117,2 миллиона долларов сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку – корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено", – говорится в сообщении.

Ранее министерство финансов России утвердило временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте. Там сообщали, что обязательства по обслуживанию и погашению ценных бумаг РФ будут исполняться своевременно и в полном объеме.

До этого глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что заявления о невозможности России выполнить свои обязательства по госдолгу не соответствуют действительности. По его словам, для этого есть необходимый объем средств.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.