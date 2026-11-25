Мощный снегопад накрыл Москву вечером 24 ноября. При этом синоптики предупредили, что зимняя погода задержится в столице до конца текущей недели. Как город справляется со стихией – в материале Москвы 24.

До 25 сантиметров

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столицу накрыл настоящий зимний снегопад. В Гидрометцентре РФ сообщили, что в Московском регионе за 24 и 25 декабря может выпасть до 25 сантиметров снега. В городе даже ввели желтый уровень погодной опасности до полуночи 26 ноября.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, ночь на среду, 25 ноября, выдалась самой холодной для столицы с начала осеннего сезона. На метеостанции ВДНХ было зафиксировано минус 1,4 градуса, что на две десятых ниже, чем днем ранее. Однако это только начало похолодания: в ночь на четверг температура в Москве может опуститься до минус 3–5 градусов.

При этом зима в столице задержится до конца недели, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В дневные часы средняя температура будет держаться в пределах от минус 2 до минус 5 градусов, а ночью показатели могут опускаться до минус 9 градусов. К выходным, 28–29 ноября, морозы лишь усилятся: в субботу вечером ожидается до минус 6 градусов, а в ночь на воскресенье – до минус 9.

Эксперты уточнили, что сам снегопад в Москве завершится уже во второй половине дня 25 ноября. По их прогнозам, высота покрова за оставшиеся сутки увеличится не более чем на 1–2 сантиметра.

Борьба со снегом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Последствия снежной стихи не заставили себя долго ждать. Как передает столичный Дептранс, вечером 25 ноября на дорогах столицы ожидаются 9-балльные заторы. Ранее сообщалось, что снегопад создал серьезные трудности на ряде участков МКАД и на съездах с магистрали. Движение на некоторых отрезках кольца и прилегающих развязках оказалось затруднено.

В этой связи водителям посоветовали воспользоваться общественным транспортом. Поездки наземным способом могут занять больше времени, в то время как метрополитен продолжит работать по расписанию. Тем, кто останется за рулем, посоветовали закладывать на дорогу дополнительные полчаса и проявлять максимальную бдительность.

Проблемы с передвижением возникли и у роботов-доставщиков, сообщил телеканал Москва 24. Они вязнут в снегу и теряют сигнал. При этом часто на помощь машинам приходят неравнодушные прохожие.

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, профильные службы продолжают борьбу с последствиями стихии. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что к работам привлечены сотрудники инженерных компаний и вся доступная спецтехника.

Он отметил, что специалисты расчищают основные магистрали, улицы, тротуары и дворы, используя роторную технику. Параллельно проводится очистка скатных крыш, фасадов и водостоков от наледи. Все опасные участки ограждены сигнальными лентами.

Бригады работают в круглосуточном режиме, постоянно контролируя состояние дорог и обрабатывая их противогололедными материалами. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и не мешать проезду техники.

Также в связи с похолоданием специалисты комплекса городского хозяйства повысили температуру в системе отопления.





Петр Бирюков заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства В настоящее время температура теплоносителя составляет 90–92 градуса.

Бирюков отметил, что задания на изменение параметров подают заблаговременно, ориентируясь на краткосрочный прогноз погоды.

Ситуация в аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Домодедове рассказали, что взлетно-посадочную полосу очищали трижды, при этом ее закрытие каждый раз не превышало получаса. В Шереметьево же заявили, что авиагавань работает в усиленном режиме. Однако позже там ввели ограничения на количество взлетно-посадочных операций до 16:00 среды, 25 ноября.





пресс-служба аэропорта Шереметьево Эта мера принята в целях обеспечения безопасности полетов.

Также путешественников заранее предупредили о возможной смене аэропорта в Москве из-за снегопада. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рекомендовали заранее уточнять статус рейса и аэропорт отправления.

В целом за сутки задержали или отменили около 320 рейсов. Во Внуково перенесли или отменили 115 рейсов, в Шереметьево – 150. В Домодедово не отправились вовремя или не полетели 49 самолетов, а в Жуковском – 5 рейсов.

Кроме того, в Росавиации напомнили, что при длительной паузе в расписании перевозчики должны предоставить пассажирам питание, напитки и при необходимости гостиницу, как того требуют федеральные авиационные правила.

