Мощный снегопад накрыл Москву вечером 24 ноября. При этом синоптики предупредили, что зимняя погода задержится в столице до конца текущей недели. Как город справляется со стихией – в материале Москвы 24.
До 25 сантиметров
Столицу накрыл настоящий зимний снегопад. В Гидрометцентре РФ сообщили, что в Московском регионе за 24 и 25 декабря может выпасть до 25 сантиметров снега. В городе даже ввели желтый уровень погодной опасности до полуночи 26 ноября.
Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, ночь на среду, 25 ноября, выдалась самой холодной для столицы с начала осеннего сезона. На метеостанции ВДНХ было зафиксировано минус 1,4 градуса, что на две десятых ниже, чем днем ранее. Однако это только начало похолодания: в ночь на четверг температура в Москве может опуститься до минус 3–5 градусов.
При этом зима в столице задержится до конца недели, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В дневные часы средняя температура будет держаться в пределах от минус 2 до минус 5 градусов, а ночью показатели могут опускаться до минус 9 градусов. К выходным, 28–29 ноября, морозы лишь усилятся: в субботу вечером ожидается до минус 6 градусов, а в ночь на воскресенье – до минус 9.
Эксперты уточнили, что сам снегопад в Москве завершится уже во второй половине дня 25 ноября. По их прогнозам, высота покрова за оставшиеся сутки увеличится не более чем на 1–2 сантиметра.
Борьба со снегом
Последствия снежной стихи не заставили себя долго ждать. Как передает столичный Дептранс, вечером 25 ноября на дорогах столицы ожидаются 9-балльные заторы. Ранее сообщалось, что снегопад создал серьезные трудности на ряде участков МКАД и на съездах с магистрали. Движение на некоторых отрезках кольца и прилегающих развязках оказалось затруднено.
В этой связи водителям посоветовали воспользоваться общественным транспортом. Поездки наземным способом могут занять больше времени, в то время как метрополитен продолжит работать по расписанию. Тем, кто останется за рулем, посоветовали закладывать на дорогу дополнительные полчаса и проявлять максимальную бдительность.
Проблемы с передвижением возникли и у роботов-доставщиков, сообщил телеканал Москва 24. Они вязнут в снегу и теряют сигнал. При этом часто на помощь машинам приходят неравнодушные прохожие.
В свою очередь, как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, профильные службы продолжают борьбу с последствиями стихии. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что к работам привлечены сотрудники инженерных компаний и вся доступная спецтехника.
Он отметил, что специалисты расчищают основные магистрали, улицы, тротуары и дворы, используя роторную технику. Параллельно проводится очистка скатных крыш, фасадов и водостоков от наледи. Все опасные участки ограждены сигнальными лентами.
Бригады работают в круглосуточном режиме, постоянно контролируя состояние дорог и обрабатывая их противогололедными материалами. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и не мешать проезду техники.
Также в связи с похолоданием специалисты комплекса городского хозяйства повысили температуру в системе отопления.
Бирюков отметил, что задания на изменение параметров подают заблаговременно, ориентируясь на краткосрочный прогноз погоды.
Ситуация в аэропортах
В Домодедове рассказали, что взлетно-посадочную полосу очищали трижды, при этом ее закрытие каждый раз не превышало получаса. В Шереметьево же заявили, что авиагавань работает в усиленном режиме. Однако позже там ввели ограничения на количество взлетно-посадочных операций до 16:00 среды, 25 ноября.
Также путешественников заранее предупредили о возможной смене аэропорта в Москве из-за снегопада. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рекомендовали заранее уточнять статус рейса и аэропорт отправления.
В целом за сутки задержали или отменили около 320 рейсов. Во Внуково перенесли или отменили 115 рейсов, в Шереметьево – 150. В Домодедово не отправились вовремя или не полетели 49 самолетов, а в Жуковском – 5 рейсов.
Кроме того, в Росавиации напомнили, что при длительной паузе в расписании перевозчики должны предоставить пассажирам питание, напитки и при необходимости гостиницу, как того требуют федеральные авиационные правила.