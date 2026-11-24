В Госдуме призвали с пониманием относиться к опозданиям сотрудников из-за непогоды, а также разрешать работать удаленно, если есть такая возможность. Имеет ли право подчиненный в таком случае прийти не вовремя и как отстоять свою правоту, разбиралась Москва 24.

Пойти навстречу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

До 25 сантиметров снега выпадет в Московском регионе за 24 и 25 ноября, предупредили в Гидрометцентре РФ. Осадки продолжатся до 21:00 среды. В отдельных районах ожидается сильная метель, также специалисты предупредили о заносах на дорогах и гололедице.

Из-за надвигающегося циклона 24-го числа в Москве ввели желтый уровень погодной опасности, который продлится до полуночи 26-го. Как сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, чтобы справиться с последствиями снежного коллапса, в столице задействуют спецтехнику и бригады ручной уборки.

В столичном Дептрансе предупредили, что из-за сильного снегопада вечером 24 ноября загруженность дорог может достигнуть 8 баллов, призвав водителей отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный.

То, что разбушевавшаяся стихия может осложнить передвижение по городу, отметил и депутат Госдумы Александр Ивачев.

В этой связи компаниям стоит подумать о сотрудниках, чья дорога в офис может быть сильно затруднена, подчеркнул парламентарий.





Александр Ивачев депутат Госдумы Думаю, работодателям стоит по возможности самим переводить сотрудников на удаленку, чтобы хотя бы частично разгрузить общественный транспорт и дороги, а там, где дистанционный формат невозможен, не наказывать людей за опоздания.

Он отметил: в транспорте может быть слишком много пассажиров, что в совокупности со сложившейся ситуацией способно сильно усложнить путь до работы тех, кто и так закладывает на него много времени. Все перечисленные меры стали бы разумной адаптацией к сложившимся условиям, заключил он.

Разовое опоздание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При этом закона, обязывающего работодателя идти на уступки из-за опозданий, связанных с погодой, не существует, объяснила Москве 24 эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она уточнила, что сотрудник обязан быть на месте в часы, установленные трудовым договором, за исключением ситуаций, произошедших по уважительной причине. Например, если работник сделал все возможное, чтобы приехать вовремя, но опоздал из-за погодных условий.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Доказать это довольно просто в случае с общественным транспортом: достаточно показать руководителю скриншоты списаний с транспортной карты, где видно время поездки. А вот с личным автомобилем ситуация сложнее. Документально зафиксировать время начала движения невозможно. Работник может лишь привести аналитику, рассказав, что дорога, обычно занимающая час, из-за погоды увеличилась на полчаса, но это вопрос доверия.

При этом специалист заявила, что, если сотрудник работает качественно и претензий к нему нет, разовое опоздание вряд ли повлечет негативные последствия. Однако возможны ситуации, когда руководство все-таки решает применить меры. Например, работодатель имеет право не оплачивать время опоздания.

"В табеле учета вместо восьми часов будет зафиксирован фактически отработанный период (например, семь часов), и это законно. Денежные компенсации за опоздание при этом должны быть полностью исключены, так как в законодательстве РФ нет понятия "штраф" как вида санкции", – уточнила эксперт.

Кроме того, право сотрудника на удаленную работу зависит исключительно от того, что написано в его трудовом договоре. Яковлева подчеркнула, что удаленка – это не социальная гарантия, а формат выполнения обязанностей, который фиксируется либо при приеме на работу, либо через дополнительное соглашение.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Если в договоре указана полная дистанционная работа, сотрудник и так не ездит в компанию. Когда же зафиксирован офисный формат, просто так остаться дома нельзя, даже из-за погодных условий. То есть подчиненный обязан приходить на рабочее место.

Также специалист пояснила, что в случае гибридного графика трудовое законодательство обязывает руководство четко прописывать, в какие именно дни сотрудник работает из дома, а в какие – из офиса. Однако часто компании ограничиваются лишь словом "гибрид" без конкретики.

"Когда дни удаленки не зафиксированы, но сотрудника не отпускают домой в плохую погоду, он имеет право обратиться в районный суд (по месту жительства или регистрации компании). В иске можно потребовать внести изменения в трудовой договор или заключить допсоглашение с четким графиком", – отметила Яковлева.

Если же дни удаленки были зафиксированы или сложились исторически, но работодатель при этом внезапно запретил работу из дома и применил дисциплинарное взыскание или поставил прогул, это незаконно. Работник имеет право потребовать признать ситуацию таковой.

В первом варианте (когда дни не прописаны) в качестве доказательств прикладывается сам договор. Во втором (когда перестали отпускать в привычные дни) – скриншоты переписки, подтверждающие, что такой порядок действовал долгое время, заключила эксперт.

Главное – предупредить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чтобы постараться не допустить проблем, важно письменно предупредить работодателя об опоздании. Стоит сделать это заранее, когда сотрудник понимает, что не успеет прийти вовремя, отметила в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Устное "я опоздаю" могут не вспомнить, особенно если таких сотрудников много, а переписка – это уже факт-доказательство. Стоит отправить такое сообщение руководителю в рабочий мессенджер или на почту коротко и по делу, например: "Добрый день. Из-за снегопада заторы, буду в офисе к 10:00 вместо 09:00. Спасибо за понимание".

Специалист уточнила: к сообщению стоит обязательно приложить фотографию, подтверждающую, что сотрудник действительно попал в затор, а не проспал. Чтобы сгладить ситуацию, можно также предложить начать работу удаленно прямо в дороге: разобрать почту, ответить на звонки.

Если же опоздание растянулось на часы, важно сразу уточнить у руководителя, как удобнее оформить это время. Например, отработать его позже, задержаться после конца трудового дня и так далее. Очень важно сохранять переписку: она снимет вопрос, почему сотрудник не предупредил, и исключит возможность необоснованного выговора.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт А вот с вопросом об увольнении в таком случае очень важна юридическая механика. Формально опоздание – это нарушение трудовой дисциплины, и закон позволяет работодателю применить взыскание по статье 192 ТК РФ. Однако за однократное опоздание максимум, что грозит, – это замечание или выговор.

Она подчеркнула, что увольнение возможно только в двух случаях: если опоздания повторяются и у сотрудника уже есть неснятое дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). Также, если человека не было на рабочем месте более четырех часов подряд без уважительной причины, это считается прогулом (подпункт "а" пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ).

"При этом, согласно статье о порядке применения дисциплинарных взысканий (193 ТК РФ), сначала работодатель обязан затребовать от сотрудника объяснение. В нем как раз и указываются причины: заторы, снегопад и так далее", – рассказала специалист.

К этой объяснительной можно приложить распечатанные скриншоты переписки с начальством, в которой зафиксирован факт предупреждения об опоздании, заключила Лоикова.