В МИД РФ назвали возможные последствия экономической войны США

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Объявленная Вашингтоном экономическая война грозит полностью разрушить дипломатические отношения России и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает "Интерфакс".

Она подчеркнула, что это не в интересах Москвы, поскольку дипломатические отношения между государствами должны обслуживать национальные интересы, интересы народов, проживающих на территории двух стран.

Захарова напомнила, что Россия многие годы предлагала США нормальный диалог на принципах взаимности и уважения российских национальных интересов. По ее мнению, шанс договориться еще есть.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех своих недругов. Причинами нынешнего обострения международной ситуации он назвал русофобию западных стран, которая, по его мнению, никогда не достигнет дна, расширение Североатлантического альянса, экономическую и информационную войну против России и преследование граждан РФ в других странах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

