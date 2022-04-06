Минфин РФ впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях

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Министерство финансов России сообщило, что впервые исполнило в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед зарубежными держателями на 649,2 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Уточняется, что это произошло из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.

"4 апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте РФ по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 года в соответствии с указом президента РФ от 5 марта на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов", – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что, таким образом, обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме. В министерстве уточнили, что выплаты, причитающиеся держателям-иностранцам из недружественных государств, подлежат зачислению на счета типа "С".

Также отмечается, что в результате осуществленного 31 марта досрочного выкупа у российских инвесторов за рубли 72,4% выпуска облигаций "Россия-2022" объем данных инструментов в обращении сократился, что привело к уменьшению суммы платежа по ним с 2,05 до 0,56 миллиарда долларов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что заявления о невозможности России выполнить свои обязательства по госдолгу не соответствуют действительности. По его словам, для этого есть необходимый объем средств.

По его словам, в стране также есть возможность проводить оплаты и в рублях по курсу Центробанка на дату платежа. Такая возможность по выпускам еврооблигаций с 2018 года была заложена в эмиссионных документах, добавил министр.

До этого сообщалось, что Центральный банк России ограничивает банковские переводы за рубеж физическими лицами другим людям или родственникам суммой в 5 тысяч долларов в месяц. В ЦБ заявили, что это необходимо для обеспечения финансовой стабильности.

Кроме того, в Центробанке отменили комиссию при выдаче физическим лицам американской валюты. Также регулятор отменил комиссию за конвертацию других валют в доллары США, если она проводилась для выдачи наличных долларов. Новые правила введены на полгода – с 9 марта по 9 сентября – и имеют обратную силу.

